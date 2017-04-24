 Bayern Münih, Gomez’in peşinde – Fotomaç – 24 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Bayern Münih, Gomez’in peşinde

    Bayern Münih, Gomez’in peşinde

    Bayern Münih'te 'in ismi gündeme geldi.

    Alman Sport1 kanalının haberine göre Bavyera ekibi gelecek sezon Lewandowski'ye iyi bir alternatif arayışı içerisinde. Listenin en üst sırasında ise şimdilerde Wolfsburg forması giyen eski Bayern'li var. Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayıp gol kralı olduktan sonra Wolfsburg'a transfer olan 31 yaşındaki forvet 29 lig maçında 14 gol kaydetti.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:03
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bayern Münih, Gomez’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.