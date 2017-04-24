Bayern Münih, Gomez’in peşinde
Bayern Münih'te Mario Gomez'in ismi gündeme geldi.
Alman Sport1 kanalının haberine göre Bavyera ekibi gelecek sezon Lewandowski'ye iyi bir alternatif arayışı içerisinde. Listenin en üst sırasında ise şimdilerde Wolfsburg forması giyen eski Bayern'li Mario Gomez var. Beşiktaş'ta 1 yıl kiralık oynayıp gol kralı olduktan sonra Wolfsburg'a transfer olan 31 yaşındaki forvet 29 lig maçında 14 gol kaydetti.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Yanal’ın Tosic aşkı
Toplam 5
Yorum
Armağan Tosic Stoper mi :D
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
FBli poldi boş konuşma kadıköyde de biz 20 gömlek üstündük o zaman da biz kazandık 2 maçı da aldık ağlamaya gerek yok
- ''3. Lig takımları bile...''
Toplam 17
Yorum
Ekrem doğru demiş fb korneri yok korner varya basit gibi gelir sana ama yok fb atağa çıkmadı gs 10 geldi atamadı fb 1 geldi attı işin özü bu
Bayern Münih, Gomez’in peşinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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