Atiba Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı
Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımda ilk kez 70. dakikada oyundan alındı. Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.
Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Adanaspor maçında yine fark yarattı. Ancak yıldız oyuncu Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı. Atiba Hutchinson sezonun ilk yarısındaki Adanaspor maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını görmüştü…
Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, Atiba'yı oyundan çıkararak Başakşehir maçında cezalı olma ihtimalini önlemiş oldu.
Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.
Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, Atiba'yı oyundan çıkararak Başakşehir maçında cezalı olma ihtimalini önlemiş oldu.
Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:10
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Buldozer Rodallega
Toplam 2
Yorum
burakcan rodallega supersin hep böyle devam
- 1 dakika bile yeter
Toplam 3
Yorum
aga bu Esteban kesinlikle Trabzonsporun kalecisi olamaz, hantal bir yapıya sahip, Türkiyede bundan daha kaliteli kaleciler varken, nasıl alınmış
- Samuel Eto’o suskun kaldı
Toplam 2
Yorum
aga bu eto Trabzonda olsa,neler yapmazki, gol adamlarına milimetrelik paslar atar...
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