 Atiba Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Atiba Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı

    Atiba Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı

    Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu , siyah-beyazlı takımda ilk kez 70. dakikada oyundan alındı. Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.

    Beşiktaş'ın tecrübeli oyuncusu Atiba, Adanaspor maçında yine fark yarattı. Ancak yıldız oyuncu Beşiktaş kariyerinde bir ilki yaşadı. sezonun ilk yarısındaki Adanaspor maçında bu sezonki üçüncü sarı kartını görmüştü…

    Atiba, Beşiktaş kariyerinde ilk defa bir resmi maçta 70. dakikadan önce oyundan alındı. Teknik direktör Şenol Güneş, Atiba'yı oyundan çıkararak Başakşehir maçında cezalı olma ihtimalini önlemiş oldu.

    Öte yandan Kanadalı oyuncuyla ilk yarıda 254 başarılı pas yapan Beşiktaş, ikinci yarıda 30 dakikada 90 isabetli pas yaptı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:10
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