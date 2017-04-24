Adana hazırlıkları tamamlandı

Beşiktaş bugün oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Siyah-beyazlılar, antrenmandan önce dev bir Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.