 Adana hazırlıkları tamamlandı – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    Adana hazırlıkları tamamlandı

    Adana hazırlıkları tamamlandı
    Beşiktaş bugün oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışmada taktik ağırlıklı bir program uygulandı. Siyah-beyazlılar, antrenmandan önce dev bir Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.
    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:27
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