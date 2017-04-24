Aboubakar golle döndü
Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Vincent Aboubakar, ligdeki 8. golüne ulaştı.
Trabzonspor mücadelesinde de fileleri havalandıran Aboubakar, ligin ilk yarısında olduğu gibi Adanaspor karşısında bir kez daha gol sevinci yaşadı.
Taraftarların büyük sevinci
Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan oyuncularını tribüne çağıran taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.
Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla göndermede bulundu.
- 24 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 22:25
- Fırtına’nın oğlu Yusuf Yazıcı
Toplam 6
Yorum
Ahmet Can Ekiciye mi dua etmek lazım. Yoksa Ekici gitmese Yusufu göremeyecek olan Ersuna mı kızalım. Tıpkı Beroyla uğraşırken Abdülkadiri harcaması
- "Oyuncularımla gurur duyuyorum"
Toplam 11
Yorum
Erol Senin bu yasin aşkını anlayamadım.
- Fenerbahçe'nin yeni hocası...
Toplam 7
Yorum
fb li Umarım gelir bence arkasında durulup gerekli destekle fenerime çağ atlatır. anlaşmaya alt yapıya hocalıkta konulmalı yetişen drk 11 e girer
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