Trabzonspor mücadelesinde de fileleri havalandıran Aboubakar, ligin ilk yarısında olduğu gibi Adanaspor karşısında bir kez daha gol sevinci yaşadı.

Taraftarların büyük sevinci

Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan oyuncularını tribüne çağıran taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.



Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla göndermede bulundu.