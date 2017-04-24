 Aboubakar golle döndü – Fotomaç – 24 Nisan 2017
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    24 Nisan 2017, Pazartesi
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    golle döndü

    <a href="/index/aboubakar?id=666e651c-456e-427f-ac82-e51770a4e8ad" class="" rel="tag">Aboubakar</a> golle döndü

    Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Vincent , ligdeki 8. golüne ulaştı.

    Trabzonspor mücadelesinde de fileleri havalandıran , ligin ilk yarısında olduğu gibi Adanaspor karşısında bir kez daha gol sevinci yaşadı.

    Taraftarların büyük sevinci
    Siyah-beyazlı taraftarlar, galibiyeti büyük bir sevinçle kutladı. Şampiyonluğa biraz daha yaklaşan oyuncularını tribüne çağıran taraftarlar, teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.

    Taraftarlar ayrıca Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a tezahüratlarla göndermede bulundu.

    1. 24 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 22:25
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