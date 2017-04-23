 Talisca uçuyor! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    uçuyor!

    Talisca uçuyor!

    Beşiktaşlı Anderson , performansıyla bonservis bedeli 35 milyon euro olan Liverpool’un yıldızı Firmino’ya benzetildi.

    Brezilya Milli Takım ve futbolcularının istatistikleri ile ilgili paylaşımlarda bulunan spor sitesi, Lyon maçı maçında 2 gol atan ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken ile ilgili analizler yaptı. Siyah-beyazlı oyuncu için Liverpool'un Brezilyalı yıldız ismi Firmino ile ilgili benzetmeler yapıldı. Yapılan analizlerde "Talisca, bu sezon durdurulamaz bir şekilde oynuyor. Beşiktaş için en belirleyici anlarda sahneye çıkıyor ve sürekli yükselişte bir oyuncu. 10 numara ve gizli 9 numara gibi oynuyor. Liverpool'lu Firmino gibi. Lyon maçında 2 gol ve bir penaltı attı ama yetmedi. Hayal kırıklığı yüzünden belli oldu" ifadeleri kullanıldı.

    19 GOLE KATKI YAPTI
    Talisca, bu sezon Beşiktaş forması altında 28 resmi maça çıkarken toplam 19 gole katkı yaptı. Brezilyalı oyuncu 13 gol atıp kariyer rekoru kırarken arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Talisca, Süper Lig'de ise 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:58
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