Talisca uçuyor!
Beşiktaşlı Anderson Talisca, performansıyla bonservis bedeli 35 milyon euro olan Liverpool’un yıldızı Firmino’ya benzetildi.
19 GOLE KATKI YAPTI
Talisca, bu sezon Beşiktaş forması altında 28 resmi maça çıkarken toplam 19 gole katkı yaptı. Brezilyalı oyuncu 13 gol atıp kariyer rekoru kırarken arkadaşlarına 6 gol pası verdi. Talisca, Süper Lig'de ise 9 gol attı ve 2 asist yaptı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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