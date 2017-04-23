 Quaresma’da karar Güneş’in – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ’da karar Güneş’in

    Quaresma’da karar Güneş’in
    'ta Lyon maçı öncesi sakatlığı bulunan, buna rağmen 117 dakika forma giyen ancak sakatlanarak oyundan çıkan Quaresma'nın son durumu belli oldu. Portekizli oyuncunun önemli bir sakatlığının olmadığı ve Güneş'in şans vermesi durumunda oynayabileceği öğrenildi. Bu arada Güneş'in, Adana maçından sonra oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasını düşünerek bazı oyuncularda risk almayıp rotasyona gidebileceği belirtildi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:17
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