Marcelo Guedes’e kanca
Goal.com’un Fransız versiyonu, Lyon ve Marsilya’nın, Kartal’ın Brezilyalı stoperi Marcelo Guedes’i yakın takibe aldığını yazdı.
TRABZON'DA İZLEDİLER
Hatta Marsilya'nın izleme ekibinden bazı isimlerin, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesini yerinden izlediği bildirildi. Sadece Marsilya'nın değil, Lyon'un da kendilerine karşı Fransa'daki mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki Sambacı'ya talip oldukları ve Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlandıkları öğrenildi. İki kulübün de önce oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları, 2018'a kadar sözleşmesi bulunan Marcelo'nun bonservisi için yaklaşık 6 milyon euro (23.5 milyon TL) civarında bir bütçe ayrıldığı konuşuluyor.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Marcelo Guedes’e kanca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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