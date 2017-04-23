 Marcelo Guedes’e kanca – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Guedes’e kanca

    Marcelo Guedes’e kanca

    Goal.com’un Fransız versiyonu, Lyon ve Marsilya’nın, Kartal’ın Brezilyalı stoperi Guedes’i yakın takibe aldığını yazdı.

    Popüler futbol sitelerinden Goal. com'un Fransız versiyonunda dikkat çekici bir haber yayınlandı... Fransızlar'ın iki önemli takımı Lyon ile Marsilya'nın, Beşiktaş'ın stoperi Guedes'i istedikleri öne sürüldü. İki takımın da, Brezilyalı oyuncuyu bir süredir yakından takip ettikleri ve önümüzdeki sezon onu takımda görmeyi hedefledikleri vurgulandı. Bu iki takımdan biri olan Marsilya'nın, savunmasında büyük bir revizyona gitme ihtimalinin bulunduğu ve Karim Rekik, Rod Fanni ya da Doria ile yollarını ayırıp, defans hattını güçlendirmek adına Marcelo'yu almaya çalışacağı ifade edildi.

    TRABZON'DA İZLEDİLER
    Hatta Marsilya'nın izleme ekibinden bazı isimlerin, Beşiktaş'ın deplasmanda 4-3 kazandığı Trabzonspor mücadelesini yerinden izlediği bildirildi. Sadece Marsilya'nın değil, Lyon'un da kendilerine karşı Fransa'daki mücadelede çok iyi bir performans ortaya koyan 29 yaşındaki Sambacı'ya talip oldukları ve Beşiktaş'la masaya oturmaya hazırlandıkları öğrenildi. İki kulübün de önce oyuncuyu ikna etmeye çalışacakları, 2018'a kadar sözleşmesi bulunan Marcelo'nun bonservisi için yaklaşık 6 milyon euro (23.5 milyon TL) civarında bir bütçe ayrıldığı konuşuluyor.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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