Kasayı doldurdu
Beşiktaş, yayın ve UEFA tarafından bu yıl oluşturulan havuz gelirinin bir kısmı hariç 20 milyon 550 bin euro ile bu sezon kasasını en çok dolduran Türk ekibi oldu!
F.BAHÇE 4.5 MİLYON ALDI
Avrupa Ligi'ne katılan F.Bahçe'nin ise son 32 turunda Avrupa'ya veda etmesine rağmen kasasına yaklaşık 4 milyon 507 bin euro girdi. UEFA Avrupa Ligi'ne eleme maçlarını geçerek katılan Osmanlıspor da yaklaşık 7 milyon 12 bin euro gelir elde etti. Atiker Konyaspor yaklaşık 3 milyon 387 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme karşılaşmalarında veda eden Medikol Başakşehir ise 480 bin euro'luk gelir sağladı.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:13
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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