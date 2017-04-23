 Kasayı doldurdu – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Kasayı doldurdu

    Kasayı doldurdu

    , yayın ve tarafından bu yıl oluşturulan havuz gelirinin bir kısmı hariç 20 milyon 550 bin euro ile bu sezon kasasını en çok dolduran Türk ekibi oldu!

    Avrupa kupalarında bu sezon Türkiye'yi temsil eden takımlar, yaklaşık 36 milyon avroluk gelir elde etti. Şampiyonlar Ligi gruplarına direkt katılan , Avrupa'daki gelirde diğer Türk takımlarını açık ara geride bıraktı. Siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım payı ile grup maçlarında aldığı 1 galibiyet ve 4 beraberlikle toplam 16 milyon 200 milyon euro'luk gelir etti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayarak son 32 turundan katıldığı Avrupa Ligi'nde de kasasını doldurmaya devam etti. Çeyrek finale kalan siyah-beyazlılar, aldığı galibiyetlerden ve organizasyonun söz konusu havuzundan elde ettiği gelirle 4 milyon 350 bin euro kazandı. Böylece Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa arenasından elde ettiği toplam gelir 20 milyon 550 bin euro'ya ulaştı.

    F.BAHÇE 4.5 MİLYON ALDI
    Avrupa Ligi'ne katılan F.Bahçe'nin ise son 32 turunda Avrupa'ya veda etmesine rağmen kasasına yaklaşık 4 milyon 507 bin euro girdi. UEFA Avrupa Ligi'ne eleme maçlarını geçerek katılan Osmanlıspor da yaklaşık 7 milyon 12 bin euro gelir elde etti. Atiker Konyaspor yaklaşık 3 milyon 387 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'ne ön eleme karşılaşmalarında veda eden Medikol Başakşehir ise 480 bin euro'luk gelir sağladı.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:13
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