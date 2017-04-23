Kartallar Avrupayı sallıyor!
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde mücadele eden siyah-beyazlılar, sezonu 20 ülke puanıyla tamamladı. UEFA'nın güncellenen 2016-2017 sezonu kulüpler sıralamasında ise Kartal 13'üncü sıraya kadar yükseldi. Beşiktaş, bu başarısıyla Arsenal, Schalke, M. City, Ajax, Napoli ve Porto gibi ekipleri geride bıraktı.
13. SIRAYA KADAR ÇIKTI
UEFA'nın güncellenen 2016-2017 sezonu kulüpler sıralamasında Beşiktaş, 13. sıraya kadar yükseldi. Sıralamada diğer Türk takımları Fenerbahçe 36, Osmanlıspor 41, Atiker Konyaspor 77 ve Medipol Başakşehir 81. oldu. Listede İspanyol kulüpleri Real Madrid ve Atletico Madrid ilk iki sırayı alırken, Juventus 3, Monaco 4, Barcelona 5, B. Münih ve Dortmund 6, Leicester 8, Lyon ve PSG 9, M. United 11, Sevilla da 12'inci sırada yer aldı. Siyah-beyazlı temsilcimiz Arsenal, Celta Vigo, Schalke, B Lecverkusen, M. City, Ajax, Napoli ve Porto gibi devleri geride bırakmayı başardı.
BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA MAÇLARI
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:51
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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