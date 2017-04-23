 Gökhan Gönül Başakşehir’e! – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Başakşehir’e!

    Gökhan Gönül Başakşehir’e!
    Adalesinde darbe ve yorgunluğa bağlı olarak ödem oluşan 'de, iğne tedavisine başlandığı belirtildi. Sağlık ekibi Gönül'ün, yarın oynanacak Adanaspor maçında forma giymesi için seferber olurken; teknik heyetin ise Gökhan'ı bir sonraki karşılaşma olan Başakşehir maçını düşünürek riske etmeyeceği ifade edildi.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:19
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