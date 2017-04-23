 Dudu Eduardo takipte – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    Eduardo takipte

    Dudu Eduardo takipte

    Başkan Orman’ın, “İlgilendiğimiz bir oyuncu” dediği , Lyon maçında ’ın attığı golleri sosyal medya üzerinden beğendi.

    Brezilyalı orta saha oyuncusu , 'ın transfer listesinde yer almaya devam ederken, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Daha önce başkan Fikret Orman'ın ilgilendiklerini açıkladığı Dudu, Beşiktaş'ı yakından takip etmeye başladı.

    Siyah-beyazlı takımın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Lyon maçına özel ilgi gösterdi. ESPN'de yer alan haberde, Beşiktaş-Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiras'lı Dudu, Talisca'nın attığı gollerde yaşadığı sevinçle ilgi çekti. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dudu, vatandaşının Lyon maçında attığı her iki golde de sosyal medyaya 'tebrik' işaretleri koydu.

    BAŞKAN ONAYLAMIŞTI
    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada Brezilaylı oyuncu Dudu için, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz" demişti.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:21
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