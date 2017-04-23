Dudu Eduardo takipte
Başkan Orman’ın, “İlgilendiğimiz bir oyuncu” dediği Dudu, Lyon maçında Beşiktaş’ın attığı golleri sosyal medya üzerinden beğendi.
Siyah-beyazlı takımın yeni sezon için transfer listesinde olan Brezilyalı futbolcu Dudu, Lyon maçına özel ilgi gösterdi. ESPN'de yer alan haberde, Beşiktaş-Lyon karşılaşmasını televizyonda izleyen Palmeiras'lı Dudu, Talisca'nın attığı gollerde yaşadığı sevinçle ilgi çekti. Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dudu, vatandaşının Lyon maçında attığı her iki golde de sosyal medyaya 'tebrik' işaretleri koydu.
BAŞKAN ONAYLAMIŞTI
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, 4 Nisan'da yaptığı açıklamada Brezilaylı oyuncu Dudu için, "Dudu, benim bildiğim Tarkan'ın şarkısı, güzel bir şarkısı. Dudu da bizim ilgilendiğimiz bir oyuncu, şartlarına bakıyoruz, olacak diye bir durum yok ama görüşeceğiz, araştırıyoruz" demişti.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:21
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
Dudu Eduardo takipte haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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