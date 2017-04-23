 Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    'ta Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları sürüyor

    , Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Adanaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi.

    Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların pas yaparak sürdürdükleri antrenmanı çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamladıkları bildirildi.

    Öte yandan , tesislerde Türk bayrağı açarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 22:17
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