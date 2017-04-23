 Beşiktaş farkı açmak istiyor – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    farkı açmak istiyor

    Beşiktaş farkı açmak istiyor
    'ın şampiyonluk yarışındaki en yakın takipçisi Başakşehir, 28. haftayı puan kaybıyla kapattı. Rize deplasmanından 3-3'lik beraberlikle ayrılan Başakşehir, puanını 57'ye yükseltirken Beşiktaş, önemli bir avantaj yakaladı. Kartal, Adanaspor'u mağlup etmesi durumunda puan farkını 7'ye çıkaracak.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:11
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