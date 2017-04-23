 Adriano’nun kasığında ödem – Fotomaç – 23 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    23 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’nun kasığında ödem

    Adriano’nun kasığında ödem
    Hafta içi yapılan idmanda sakatlanan, buna rağmen Lyon maçında sahaya çıkan Adriano'nun; özel olarak hazırlanan bir kürle yapılan masajla forma giydiği ortaya çıktı. Brezilyalı sol bekin, yüzde yüz iyileşmeden maça çıkmasının sıkıntısını yaşadığı bildirildi. 'nun da kasığındaki ödemin dağılmaması nedeniyle, sambacının yarınki karşılaşmada dinlendirilmesi bekleniyor.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Adriano’nun kasığında ödem haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.