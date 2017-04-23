Aboubakar’dan 65 dakikada 1 gol
Adanaspor karşısında gözler Vincent Aboubakar'ın üzerine çevrildi.
Süper Lig'de 2017'de gol atma sıklığı en yüksek oyuncu şu ana kadar Vincent Aboubakar oldu. Aldığı süre ve attığı gol sayısı bakımından Aboubabakar, zirvenin sahibi oldu. 2017 yılında oynanan maçlarda 4 golü bulunan siyah beyazlı oyuncu, dakika olarak ise her 65 dakikada 1 gol kaydetmiş oldu.
- 23 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:14
- Nuri Şahin sakatlandı
Toplam 1
Yorum
sami Nuriyi de topcu yaptiniz yani, bir ise yaradigi yok, bu sene onu bir turk takimina kakalarlar
- Schmidt’le görüşme!
Toplam 1
Yorum
Hamdi Güneş Yabancı hocalar konusunda çok dikkatli olunmalı.Onlar ne futbolcu,ne yönetici ne de seyirci karakterimizi tanımıyorlar.Sonra da geç oluyor .
- Başakşehir'den açıklama
Toplam 14
Yorum
Ugur Gözden düşmüş futbolcuları toplayıp, başına mükemmel bir hoca koyup, şampiyonluğa inandırıp, şamp. olmayacaklarını anladığında bu oluyo.
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