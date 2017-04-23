 Aboubakar’dan 65 dakikada 1 gol – Fotomaç – 23 Nisan 2017
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    23 Nisan 2017, Pazar
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    ’dan 65 dakikada 1 gol

    Aboubakar’dan 65 dakikada 1 gol

    Adanaspor karşısında gözler Vincent 'ın üzerine çevrildi.

    2017 yılı itibariyle performansını yükselten Kamerunlu golcü oyuncu, Olympiakos ve Antalya maçlarında gördüğü kırmızı kartlarla Lyon maçları ile G.Birliği karşısında forma giyememişti. Trabzon maçında ligdeki cezası sona eren , sahalara golle dönmüştü.

    Süper Lig'de 2017'de gol atma sıklığı en yüksek oyuncu şu ana kadar Vincent Aboubakar oldu. Aldığı süre ve attığı gol sayısı bakımından Aboubabakar, zirvenin sahibi oldu. 2017 yılında oynanan maçlarda 4 golü bulunan siyah beyazlı oyuncu, dakika olarak ise her 65 dakikada 1 gol kaydetmiş oldu.
    1. 23 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:14
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