Yakında kupayı alırlar
Lyon Başkanı Aulas, siyah-beyazlıların yakın zamanda bu kupayı kazanabileceğini söyledi. Aulas basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizi çok iyi karşıladılar, her şey mükemmeldi. İlk maçta şanslı bir galibiyet almıştık. Penaltılarda da şans yanımızdaydı. Beşiktaş çok iyi bir takım. İnanıyorum ki yakın zamanda bu kupayı kazanacak" ifadesini kullandı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Yakında kupayı alırlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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