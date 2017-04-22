 Yakında kupayı alırlar – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Yakında kupayı alırlar

    Yakında kupayı alırlar
    Lyon Başkanı , siyah-beyazlıların yakın zamanda bu kupayı kazanabileceğini söyledi. Aulas basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bizi çok iyi karşıladılar, her şey mükemmeldi. İlk maçta şanslı bir galibiyet almıştık. Penaltılarda da şans yanımızdaydı. Beşiktaş çok iyi bir takım. İnanıyorum ki yakın zamanda bu kupayı kazanacak" ifadesini kullandı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:22
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