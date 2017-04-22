UEFA’da haftanın oyuncusu Talisca
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçlarının ardından 'haftanın en iyi oyuncusu' seçildi.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, 23 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 53'ünü alarak çeyrek final rövanş maçlarının 'en iyi oyuncusu' unvanına layık görüldü. Alman temsilcisi Schalke 04'ün Hollanda ekibi Ajax'ı 3-2 yenmesine rağmen elendiği maçta Alman temsilcisi adına iki asiste imza atan Bosna Hersekli defans oyuncusu Sead Kolasinac, yüzde 24 oyla ikinci sırada yer aldı. İngiltere temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht'i uzatmalarda 2-1 yenerek üst tura çıktığı maçta 1 gol kaydeden İngiliz forvet Marcus Rashford ise oyların yüzde 19'unu alarak en iyi üçüncü oyuncu oldu.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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