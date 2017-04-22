Şenol Güneş’ten mecburi rotasyon
Teknik Direktör Şenol Güneş, fiziki tahribat yaratan Lyon maçı sonrası pazartesi oynanacak Adana karşılaşmasında rotasyona gitme kararı aldı.
Çalışmalara ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda Güneş'in, Adana karşısına Caner ve Ba 11'i ile çıkabileceği bildirildi. Tecrübeli hocanın Lyon maçında oynayan Mitrovic, Oğuzhan, Talisca ve Cenk'i dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.
Adanaspor'a odaklanın
Lyon maçı sonrasında yaşanan yıkım Şenol Güneş'i çok etkiledi... Matem havası esen soyunma odasında tecrübeli teknik adam psikolog yönünü ortaya koydu. Futbolcularını, "Bu akşam (önceki akşam) bir maç oynadık. Şans bizden yana değildi. Kaybettik. Ama sezon daha bitmedi. Pazartesi Adanaspor geliyor. Ölüm kalım maçına çıkacaklar. Şampiyon olmak istiyorsak artık tek puan kaybetme şansımız yok. Başakşehir ensemizde. Evinize gidin, dinlenin. Lyon'u unutun. Yenilenmiş dönün" diye motive etmeye çalıştı.
Adanaspor'a odaklanın
Lyon maçı sonrasında yaşanan yıkım Şenol Güneş'i çok etkiledi... Matem havası esen soyunma odasında tecrübeli teknik adam psikolog yönünü ortaya koydu. Futbolcularını, "Bu akşam (önceki akşam) bir maç oynadık. Şans bizden yana değildi. Kaybettik. Ama sezon daha bitmedi. Pazartesi Adanaspor geliyor. Ölüm kalım maçına çıkacaklar. Şampiyon olmak istiyorsak artık tek puan kaybetme şansımız yok. Başakşehir ensemizde. Evinize gidin, dinlenin. Lyon'u unutun. Yenilenmiş dönün" diye motive etmeye çalıştı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Şenol Güneş’ten mecburi rotasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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