Şenol Güneş’ten mecburi rotasyon

Teknik Direktör Şenol Güneş, fiziki tahribat yaratan Lyon maçı sonrası pazartesi oynanacak Adana karşılaşmasında rotasyona gitme kararı aldı.

Çalışmalara ara vermeden başlayan siyah-beyazlılarda Güneş'in, Adana karşısına Caner ve Ba 11'i ile çıkabileceği bildirildi. Tecrübeli hocanın Lyon maçında oynayan Mitrovic, Oğuzhan, Talisca ve Cenk'i dinlendirmeyi planladığı öğrenildi.



Adanaspor'a odaklanın

Lyon maçı sonrasında yaşanan yıkım Şenol Güneş'i çok etkiledi... Matem havası esen soyunma odasında tecrübeli teknik adam psikolog yönünü ortaya koydu. Futbolcularını, "Bu akşam (önceki akşam) bir maç oynadık. Şans bizden yana değildi. Kaybettik. Ama sezon daha bitmedi. Pazartesi Adanaspor geliyor. Ölüm kalım maçına çıkacaklar. Şampiyon olmak istiyorsak artık tek puan kaybetme şansımız yok. Başakşehir ensemizde. Evinize gidin, dinlenin. Lyon'u unutun. Yenilenmiş dönün" diye motive etmeye çalıştı.