Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir
LYON maçında sakatlanan Quaresma'dan gelen haberlerin iç açıcı olmadığı öğrenildi.
Portekizli yıldızın Trabzon maçında sağ bacağından yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi. Kasığında kanama ve ödem tespit edilen Q7'nin tetkiklere göre 3 veya 7 hafta oynamayacağı belirtildi. Bu durum şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkacak Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:23
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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