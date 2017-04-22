 Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir

    Q7, 3 veya 7 hafta oynamayabilir

    LYON maçında sakatlanan 'dan gelen haberlerin iç açıcı olmadığı öğrenildi.

    Portekizli yıldızın Trabzon maçında sağ bacağından yaşadığı sakatlığın tekrarladığı bildirildi. Kasığında kanama ve ödem tespit edilen Q7'nin tetkiklere göre 3 veya 7 hafta oynamayacağı belirtildi. Bu durum şampiyonluk yolunda kritik maçlara çıkacak Beşiktaş'ta keyifleri kaçırdı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:23
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