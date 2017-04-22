Kulağım zonkluyor

Valbuena, Beşiktaş taraftarı için, “Avrupa’daki en iyi seyirci, kulaklarım hâlâ zonkluyor” derken; Tousart ise “Daha iyisini düşünemiyorum” diye konuştu

Beşiktaş'ın sadece ortaya koyduğu futbol değil, taraftarının coşkusu da Avrupa'dan tam not almayı başardı. Lyon'un yıldızlarından Valbuena, "Avrupa'daki en iyi seyirci, olağanüstüydü. Kulaklarım hala sesten zonkluyor" derken, Lucas Tousart da, "Çok özel bir atmosferde, çok karışık bir maçtı. Şarkılar, ıslıklar çaldılar. Desibel seviyesi o kadar güçlüydü ki... Yeryüzündeyken bunun iyisini düşünemem" yorumunu yaptı.



"DESİBEL SEVİYESİ ÇOK GÜÇLÜYDÜ"

Diakhaby, "Takımını kazanmaya zorlayan iyi bir taraftarla çok fazla baskı vardı" ifadesini kullanırken, Jeremy Morel; "Kariyerimde gördüğüm en güzel atmosferlerden birisiydi. Ama rahatsız edici değildi. Çok fazla şarkı vardı, top ayağımızdayken ıslık vardı, desibel seviyesi çok güçlüydü" diye konuştu. Lyon hocası Genesio da, "Seyirci şaşırtıcıydı ve bize saygılıydı. Koç ve ekibi de çok mütevazıydı" dedi.



LOPES: ERKEK MAÇI OLDU

Lyon kalecisi Lopes, L'Equipe'ye konuştu: "Unutulmaz bir gün yaşadım. İstanbul'a gelirken Vodafone Arena'nın şöhretini duymuştuk fakat böyle bir ortamı yaşamadan anlayabilmek mümkün değil. Bu stat çok olağandışı, atmosfer müthiş. Her şeyden önce bir 'erkek karşılaşması' oldu. Maç sonunda seyircinin alkışları beni gerçekten çok etkiledi."