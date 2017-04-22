"G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın"

İkinci Başkan, sarı-kırmızılıların ligdeki durumunu işaret ederek, "kulübünün canı sağ olsun, böyle eğlenmeyi kendilerine layık gördülerse hayırlı olsun. Ligde içinde bulundukları durumu bu şekilde telafi etmek istiyorlarsa, böyle yapmaları normal.taraftarları da durumun farkında, geçmişle övünmek herkesin hakkı ama böyle yaparlarsa daha da geriye giderler. Ben hiçbir şekilde kaale almıyorum, eğlenmek istiyorlarsa ligde bulundukları konuma baksınlar. Şu an sadece lige konsantreyiz, daha başaracak çok şeyimiz var biz bunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.Çebi, UEFA'nın'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'a verdiği cezaya da tepki gösterdi. Beşiktaş İkinci Başkanı, "Bu karar ölçüsüz adaletsiz bir karar, gerekli itirazları yapacağız. 10 günlük bir süreç var, tahkimde görüşüleceği gün biz de orada olacağız. Bizim kapalı kapılar ardında konuşacak bir şeyimiz yok. Bizim'ya karşı güçlü argümanlarımız var,'nın meşhur adaletini göreceğiz" diye konuştu.