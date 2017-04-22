"G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın"
G.Saray'ın UEFA Kupalı imalı twitter paylaşımına Beşiktaş cephesinden sert bir cevap geldi.
İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi, sarı-kırmızılıların ligdeki durumunu işaret ederek, "G.Saray kulübünün canı sağ olsun, böyle eğlenmeyi kendilerine layık gördülerse hayırlı olsun. Ligde içinde bulundukları durumu bu şekilde telafi etmek istiyorlarsa, böyle yapmaları normal. G.Saray taraftarları da durumun farkında, geçmişle övünmek herkesin hakkı ama böyle yaparlarsa daha da geriye giderler. Ben hiçbir şekilde kaale almıyorum, eğlenmek istiyorlarsa ligde bulundukları konuma baksınlar. Şu an sadece lige konsantreyiz, daha başaracak çok şeyimiz var biz bunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
Çebi, UEFA'nın Lyon'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'a verdiği cezaya da tepki gösterdi. Beşiktaş İkinci Başkanı, "Bu karar ölçüsüz adaletsiz bir karar, gerekli itirazları yapacağız. 10 günlük bir süreç var, tahkimde görüşüleceği gün biz de orada olacağız. Bizim kapalı kapılar ardında konuşacak bir şeyimiz yok. Bizim UEFA'ya karşı güçlü argümanlarımız var, Avrupa'nın meşhur adaletini göreceğiz" diye konuştu.
Galatasaray'ın tweeti:
Beşiktaş'ın tweeti:
Çebi, UEFA'nın Lyon'da çıkan olaylar sonrası Beşiktaş'a verdiği cezaya da tepki gösterdi. Beşiktaş İkinci Başkanı, "Bu karar ölçüsüz adaletsiz bir karar, gerekli itirazları yapacağız. 10 günlük bir süreç var, tahkimde görüşüleceği gün biz de orada olacağız. Bizim kapalı kapılar ardında konuşacak bir şeyimiz yok. Bizim UEFA'ya karşı güçlü argümanlarımız var, Avrupa'nın meşhur adaletini göreceğiz" diye konuştu.
Galatasaray'ın tweeti:
Beşiktaş'ın tweeti:
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
"G.Saray eğlenmek istiyorsa lige baksın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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