 Elendiğimize inanamıyoruz – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Elendiğimize inanamıyoruz

    Elendiğimize inanamıyoruz
    Beşiktaş'ın Alman yıldızı Beck, Lyon'a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından maçtan fotoğraflar paylaşan şu notu ekledi: "Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve pazartesinden itibaren yola devam."
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:26
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