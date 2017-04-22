Elendiğimize inanamıyoruz
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Beck, Lyon'a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi. Sosyal medya hesabından maçtan fotoğraflar paylaşan Andreas Beck şu notu ekledi: "Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve pazartesinden itibaren yola devam."
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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