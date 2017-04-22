Baskıya zor direndik

Fransız basınından L'equipe Gazetesi, "Lyon, Beşiktaş seyircisinin korkunç baskısına zor direndi" derken, Le Figaro ise "Beşiktaş seyircisi ve Vodafone Arena'nın büyüsünden etkilenmemek mümkün değil" yorumunu yaptı. Haberde ayrıca Lyon takımının dönüş yolunda "sevinç, şaşkınlık ve yorgunluk karışımı duygular" içinde olduğu belirtildi.