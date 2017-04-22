Baskıya zor direndik
Fransız basınından L'equipe Gazetesi, "Lyon, Beşiktaş seyircisinin korkunç baskısına zor direndi" derken, Le Figaro ise "Beşiktaş seyircisi ve Vodafone Arena'nın büyüsünden etkilenmemek mümkün değil" yorumunu yaptı. Haberde ayrıca Lyon takımının dönüş yolunda "sevinç, şaşkınlık ve yorgunluk karışımı duygular" içinde olduğu belirtildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:18
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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