 Baskıya zor direndik – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Baskıya zor direndik

    Baskıya zor direndik
    Fransız basınından L'equipe Gazetesi, "Lyon, Beşiktaş seyircisinin korkunç baskısına zor direndi" derken, Le Figaro ise "Beşiktaş seyircisi ve Vodafone Arena'nın büyüsünden etkilenmemek mümkün değil" yorumunu yaptı. Haberde ayrıca Lyon takımının dönüş yolunda "sevinç, şaşkınlık ve yorgunluk karışımı duygular" içinde olduğu belirtildi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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