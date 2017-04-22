Başkan Nyon’da
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, itiraz dilekçesi ve delillerin de içinde yer aldığı dosyayla UEFA'nın cezasına itiraz etmek için Nyon'a gitti.
Başkan Orman'ı, İsviçre'de UEFA'nın yeni yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı karşıladı. Beşiktaş'ın hazırladığı itiraz dilekçesine UEFA hukuk kurulunda görev yapan Levent Bıçakçı ile Türker Arslan ve Emin Özkurt'un da destek verdiği bildirildi.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:23
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
Başkan Nyon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.