Başkan Nyon’da

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, itiraz dilekçesi ve delillerin de içinde yer aldığı dosyayla UEFA'nın cezasına itiraz etmek için Nyon'a gitti.

Başkan Orman'ı, İsviçre'de UEFA'nın yeni yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı karşıladı. Beşiktaş'ın hazırladığı itiraz dilekçesine UEFA hukuk kurulunda görev yapan Levent Bıçakçı ile Türker Arslan ve Emin Özkurt'un da destek verdiği bildirildi.