 Başkan Nyon’da – Fotomaç – 22 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Başkan Nyon’da

    Başkan Nyon’da

    Beşiktaş Başkanı , itiraz dilekçesi ve delillerin de içinde yer aldığı dosyayla UEFA'nın cezasına itiraz etmek için Nyon'a gitti.

    Başkan Orman'ı, İsviçre'de UEFA'nın yeni yönetim kurulu üyesi Servet Yardımcı karşıladı. Beşiktaş'ın hazırladığı itiraz dilekçesine UEFA hukuk kurulunda görev yapan Levent Bıçakçı ile Türker Arslan ve Emin Özkurt'un da destek verdiği bildirildi.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:23
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Başkan Nyon’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.