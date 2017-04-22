Avrupa'da kupa alacağız

Yönetici Ahmet Ürkmezgil, “Beşiktaş’ın Avrupa’da kupa alabileceğini gösterdik. Final gibi bir çeyrek final oynadık. Penaltı şans işidir, şans faktörü yanımızda değildi” dedi

Beşiktaş'ta herkes Lyon'a elenmenin üzüntüsünü yaşarken, ortaya konan futbol ve kazanma arzusu; siyah-beyazlıların umutlarını artırdı. Beşiktaşlı yönetici Ahmet Ürkmezgil de, siyah-beyazlı takımın yakın bir zamanda Avrupa'da kupa alabileceğini gösterdiğini söyledi. Ürkmezgil, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa'nın Olympique Lyon ekibine elenerek Avrupa macerasını sonlandıran siyah- beyazlı takımın, oynadığı futbolla kendini ispatladığını kaydetti.



KORA KOR MÜCADELE

"Beşiktaş , Avrupa'da sınıf atladı" diyen Ürkmezgil şöyle devam etti: "Elendiğimiz için üzüntülüyüm ama potansiyelimizi gördüğümüz, 120 dakika üst düzey futbol ortamı yaşattığımız için de mutluyum. Lyon'la final gibi bir çeyrek final maçı oynadık. Kora kor bir şekilde mücadele ettik. Onlar ne kaçırdıysa biz de o kadar kaçırdık. Avrupa'da kupanın sinyalini verdik. Beşiktaş'ın Avrupa'da kupa alabileceğini gösterdik. UEFA Kupası bizim için hayal değil. Nasıl kaçırdık diye üzüntü yaşıyoruz."



ELEŞTİRMEK HATA

Lyon karşısında penaltı vuruşlarını gole çeviremeyen Tosic ve Mitrovic'in eleştirilmesinin anlamsız olduğunu dile getiren siyah- beyazlı yönetici şöyle devam etti: "Kim kendini hazır hissederse penaltı vuruşunu o kullanmak ister. Bir takımda maksimum 2-3 penaltıcı olur. Biz 7 penaltı kullandık. O kullandı, bu kullanmadı tartışmaları anlamsız. Maçtan sonra Fatih Terim aradı, tebrik etti, gurur duyduğunu söyledi. O da aynı şeyleri düşünüyor. Penaltı şans işidir, şans faktörü yanımızda değildi."



AULAS UTANMIŞTIR

Beşiktaş taraftarının Avrupa'ya örnek olduğunu da belirten Ürkmezgil, "Sahaya giren, bir şey atan olmadı. Gerçek Avrupalı bizim taraftarlarımızdır" dedi. UEFA'nın Fransa'da oynanan ilk maçta yaşanan olaylarla ilgili iki kulübe de verdiği cezayla ilgili olarak da konuşan Ürkmezgil, "Cezanın tahkimden döneceğine inanıyoruz. Son maçtaki taraftarın tutumu da etkili olacaktır. Başkan Fikret Orman o işle kendisi ilgilenecek. Kesinlikle haklı olduğumuz için bu yanlışın düzeltileceğini düşünüyorum. Rakip başkan buradaki ortamı görünce biraz olsun utanmıştır umarım" şeklinde konuştu.