Avrupa rekoru kırıldı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Beşiktaş - Lyon maçında rekor kırıldı.
Beşiktaş 25, Lyon 28 şut çekti ve karşılaşma 53 şut ile Avrupa Ligi tarihinin (2009'dan bu yana) en fazla şut atılan maçı oldu. Maçın 120 dakikasında Beşiktaş 25 şut çekti; bunların 9'u kaleyi buldu. Lyon'un ise 28 şutta 9 isabeti vardı. Lyon'un iki, Beşiktaş'ın bir olmak üzere 3 şut direkten döndü.
- 22 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
antu tebrikler sonuçta bu bir spor Allah sizler gibi sağduyulu insanların sayısını arttırsın
- Güvenlik müdahale etti
Toplam 3
Yorum
@lb@y helal olsun kardeşim ADAMMM SIN...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!
- İşte sosyal medyadan paylaşılan görsel
Toplam 20
Yorum
dincher Biz alamıycaz ya hadi siz alın bi daha tekrar bakalım nası alınıyo
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