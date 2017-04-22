 Avrupa rekoru kırıldı – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Avrupa rekoru kırıldı

    Avrupa rekoru kırıldı

    UEFA Avrupa Ligi'ndeki - Lyon maçında rekor kırıldı.

    25, Lyon 28 şut çekti ve karşılaşma 53 şut ile Avrupa Ligi tarihinin (2009'dan bu yana) en fazla şut atılan maçı oldu. Maçın 120 dakikasında Beşiktaş 25 şut çekti; bunların 9'u kaleyi buldu. Lyon'un ise 28 şutta 9 isabeti vardı. Lyon'un iki, Beşiktaş'ın bir olmak üzere 3 şut direkten döndü.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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