 Arena’daki Türkler AB’ye ders olsun! – Fotomaç – 22 Nisan 2017
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    22 Nisan 2017, Cumartesi
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    Arena’daki Türkler AB’ye ders olsun!

    Arena’daki Türkler AB’ye ders olsun!

    RTL'ye konuşan Fransız sosyolog 'in açıklamaları dikkat çekti.

    Hourcade, "Lyon'dakiler de, İstanbul'dakiler de Türk'tü. En büyük fark; Lyon'daki Türkler, Avrupa'da yaşayan ve kendilerini her zaman ikinci sınıf vatandaş olarak gören Türklerdi bence. Buradaki Türkler ise zaten Avrupalı olan Türkler. Bu Türkler bana; AB'nin belki de Türkleri, etraflarındaki Türklere bakarak Avrupa'nın dışında tutmasıyla büyük hata yaptığını gösterdi" şeklinde yorumladı.

    İZLEDİĞİM EN KALİTELİ TARAFTAR GRUBUYDU
    Beşiktaş taraftarı için bir teşekkür de Lyon kulübünün güvenlik amiri Annie Saladin'den geldi. Fransa'daki ilk maç sonrasında Beşiktaş taraftarlarını eleştiren Saladin, önceki akşam için bizzat Ahmet Çebi ve Metin Albayrak'a ayrı ayrı teşekkür etti. Saladin, "İstanbul'daki Türk taraftarlar, uzun süredir izlediğim en kaliteli taraftardı. Bu tribünleri görünce, Fransa'daki maça gelen insanların sizin destekçiniz olduğuna inanamadım" ifadelerini kullandı.
    1. 22 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:07
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