 Usta’dan özel mesaj – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Usta’dan özel mesaj

    Usta’dan özel mesaj

    'ın Lyon'a penaltılar sonrasında elendiği maçının ardından 'dan mesaj geldi...

    Başkanı , Türkiye'yi heyecana boğan Lyon maçının ardından sosyal medya üzerinden 'la ilgili mesajında "Ülkemize yaşattıkları sevinç ve heyecan için Beşiktaş camiasını gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı. Başkan Usta'nın bu paylaşımı taraftarların takdirini topladı.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:26
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