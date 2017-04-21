Usta’dan özel mesaj
Beşiktaş'ın Lyon'a penaltılar sonrasında elendiği maçının ardından Trabzonspor'dan mesaj geldi...
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Türkiye'yi heyecana boğan Lyon maçının ardından sosyal medya üzerinden Beşiktaş'la ilgili mesajında "Ülkemize yaşattıkları sevinç ve heyecan için Beşiktaş camiasını gönülden kutlarım" ifadelerini kullandı. Başkan Usta'nın bu paylaşımı taraftarların takdirini topladı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:26
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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