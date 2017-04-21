Quaresma korkuttu

Sakatlığına rağmen dün oynayan Portekizli yıldız, uzatmalarda sedyeyle sahayı terk etti.

Adriano gibi maçın başlamasına kısa süre kala oynayabileceği netleşen isimlerden biri Ricardo Quaresma'ydı. Lyon'a karşı hücum organizasyonlarını başlatan isimlerden olan Q7, Fransız ekibine karşı Beşiktaş'ın etkili oyuncularındandı. Ancak Portekizli yıldız, uzatma dakikalarında yere yığıldı.



117 DAKİKA DİRENDİ

Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kalkmakta zorlanan Quaresma, maçın 117. dakikasında sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine de Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.