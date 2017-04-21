Quaresma korkuttu
Sakatlığına rağmen dün oynayan Portekizli yıldız, uzatmalarda sedyeyle sahayı terk etti.
Adriano gibi maçın başlamasına kısa süre kala oynayabileceği netleşen isimlerden biri Ricardo Quaresma'ydı. Lyon'a karşı hücum organizasyonlarını başlatan isimlerden olan Q7, Fransız ekibine karşı Beşiktaş'ın etkili oyuncularındandı. Ancak Portekizli yıldız, uzatma dakikalarında yere yığıldı.
117 DAKİKA DİRENDİ
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kalkmakta zorlanan Quaresma, maçın 117. dakikasında sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine de Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.
117 DAKİKA DİRENDİ
Rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kalkmakta zorlanan Quaresma, maçın 117. dakikasında sedyeyle saha dışına alındı. Bu futbolcunun yerine de Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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