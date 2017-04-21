 ‘Önemli bir eşiği geçtik’ – Fotomaç – 21 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Önemli bir eşiği geçtik’

    ‘Önemli bir eşiği geçtik’
    'un teknik direktörü , zor bir deplasmandan turla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı "Maçın zor olacağını biliyorduk. Ortada bir karşılaşmaydı. da biz de pozisyonlar bulduk. Önemli bir eşiği geçtik. Artık bu kupaya motive olup kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:16
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Önemli bir eşiği geçtik’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.