‘Önemli bir eşiği geçtik’
Lyon'un teknik direktörü Bruno Genesio, zor bir deplasmandan turla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Fransız çalıştırıcı "Maçın zor olacağını biliyorduk. Ortada bir karşılaşmaydı. Beşiktaş da biz de pozisyonlar bulduk. Önemli bir eşiği geçtik. Artık bu kupaya motive olup kupayı kaldırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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