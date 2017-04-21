 Ölümüne sevda – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Ölümüne sevda

    Ölümüne sevda

    Taraftar stada sel gibi aktı, Lyon müthiş sevgi karşısında donup kaldı. Maç öncesi bayrak şov nefesleri kesti. 90 dakika destek bitmek bilmedi. Beşiktaşlı olmanın gururu paha biçilmezdi

    BEŞİKTAŞ taraftarı dün bir kez daha farkını gösterdi. Vodafone Arena'da adeta tribün şov vardı. Fransızlar bu ölümüne sevda karşısında şaşkına döndü. Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı.

    STRES VE HEYECAN
    Maçı F.Bahçe ve G.Saray formalı taraftarları da tribünde yerini aldı. Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde ise stres ve heyecan tavan yaptı. taraftarı, takımlarına müthiş destek verirken penaltı atışlarında ise binlerce taraftarın dua ederek, takımları için galibiyet diledikleri görüldü. Ancak penaltılarda turu geçen Lyon oldu. Saha ortasında üzülen oyuncuları, ayakta alkışlayarak teselli eden taraftarlar, dakikalarca, "Beşiktaşım sen çok yaşa canım feda olsun sana" diye bağırdı. Tribünlerde hüzün ama aynı zamanda büyük bir gurur vardı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:34
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