Ölümüne sevda
Taraftar stada sel gibi aktı, Lyon müthiş sevgi karşısında donup kaldı. Maç öncesi bayrak şov nefesleri kesti. 90 dakika destek bitmek bilmedi. Beşiktaşlı olmanın gururu paha biçilmezdi
BEŞİKTAŞ taraftarı dün bir kez daha farkını gösterdi. Vodafone Arena'da adeta tribün şov vardı. Fransızlar bu ölümüne sevda karşısında şaşkına döndü. Beşiktaşlı taraftarlar, kulüp tarihindeki en önemli maçta takımlarını yalnız bırakmadı ve tribünleri tamamen doldurdu. Taraftarlar kendileri için koltuklara konulan siyah-beyazlı bayraklarla maçı coşkulu bir şekilde bekledi. Siyah-beyazlılar, oyuncuların sahaya çıkması sırasında tezahüratı yoğunlaştırdı.
STRES VE HEYECAN
Maçı F.Bahçe ve G.Saray formalı taraftarları da tribünde yerini aldı. Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde ise stres ve heyecan tavan yaptı. Beşiktaş taraftarı, takımlarına müthiş destek verirken penaltı atışlarında ise binlerce taraftarın dua ederek, takımları için galibiyet diledikleri görüldü. Ancak penaltılarda turu geçen Lyon oldu. Saha ortasında üzülen oyuncuları, ayakta alkışlayarak teselli eden taraftarlar, dakikalarca, "Beşiktaşım sen çok yaşa canım feda olsun sana" diye bağırdı. Tribünlerde hüzün ama aynı zamanda büyük bir gurur vardı.
STRES VE HEYECAN
Maçı F.Bahçe ve G.Saray formalı taraftarları da tribünde yerini aldı. Mücadeleyi, 40 bine yakın taraftar izledi. Karşılaşmanın uzatma bölümlerinde ise stres ve heyecan tavan yaptı. Beşiktaş taraftarı, takımlarına müthiş destek verirken penaltı atışlarında ise binlerce taraftarın dua ederek, takımları için galibiyet diledikleri görüldü. Ancak penaltılarda turu geçen Lyon oldu. Saha ortasında üzülen oyuncuları, ayakta alkışlayarak teselli eden taraftarlar, dakikalarca, "Beşiktaşım sen çok yaşa canım feda olsun sana" diye bağırdı. Tribünlerde hüzün ama aynı zamanda büyük bir gurur vardı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:34
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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