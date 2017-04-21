Olmaz böyle şey!









Kartal, ilk maçta 2-1 yenildiği Lyon’u aynı skorla yendi Karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma da başka gol olmadı Penaltı atışları sonunda Lyon 7-6’lık üstünlükle turu geçti. Beşiktaş ile 120 dakikası 2-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta tur atlayan taraf Lyon oldu. Talisca'nın köşeye net vuruşu ile öne geçti. Lyon, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in aşırtma golü ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 58'de Talisca'nın şık kafa vuruşu ile tekrar öne geçti. Mücadelenin 90 dakikası bu skorla bitti. Heyecan dolu maçta oynanan 30 dakikalık uzatma devresinde de skor değişmedi.



SAVUNMACILAR ATAMADI

Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryan Babel kullandı, gole çevirdi. Lyon'da Fekir topun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başına Cenk Tosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi. Tolisso da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelen Atiba Hutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid Ghezzal'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu. 4. penaltının başına Tolgay Arslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adına Rybus gole çevirdi. Anderson Talisca'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonlu Valbuena da golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.



Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar Diakhaby'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı. Beşiktaş'ta Tosic, 7. penaltıdan faydalanamadı. Jallet, penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyı Mitrovic de gole çeviremedi. Maxime Gonalons gole çevirince Beşiktaş kupaya veda etti. UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimizile Lyon karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası ve2-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta tur atlayan tarafoldu. Beşiktaş , 27. dakikada Anderson'nın köşeye net vuruşu ile öne geçti. Lyon, 34. dakikada Alexandreaşırtma golü ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 58'de'nın şık kafa vuruşu ile tekrar öne geçti. Mücadelenin 90 dakikası bu skorla bitti. Heyecan dolu maçta oynanan 30 dakikalık uzatma devresinde de skor değişmedi.Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryankullandı, gole çevirdi. Lyon'datopun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başınaTosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi.da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelenHutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu. 4. penaltının başınaArslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adınagole çevirdi. Anderson'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonluda golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı. Beşiktaş'ta, 7. penaltıdan faydalanamadı., penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyıde gole çeviremedi. Maximegole çevirince Beşiktaş kupaya veda etti. 21 Nisan 2017, Cuma Güncelleme: 05:31 Etiketler: UEFA Avrupa Ligi, Beşiktaş, Lyon







