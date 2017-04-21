Olmaz böyle şey!
Kartal, ilk maçta 2-1 yenildiği Lyon’u aynı skorla yendi Karşılaşma uzatmaya gitti. Uzatma da başka gol olmadı Penaltı atışları sonunda Lyon 7-6’lık üstünlükle turu geçti.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final rövanş maçında temsilcimiz Beşiktaş ile Lyon karşı karşıya geldi. Vodafone Arena'da oynanan mücadelenin 90 dakikası ve 120 dakikası 2-1 sona erdi. Penaltılara giden maçta tur atlayan taraf Lyon oldu. Beşiktaş, 27. dakikada Anderson Talisca'nın köşeye net vuruşu ile öne geçti. Lyon, 34. dakikada Alexandre Lacazette'in aşırtma golü ile skoru 1-1'e getirdi. Beşiktaş, 58'de Talisca'nın şık kafa vuruşu ile tekrar öne geçti. Mücadelenin 90 dakikası bu skorla bitti. Heyecan dolu maçta oynanan 30 dakikalık uzatma devresinde de skor değişmedi.
SAVUNMACILAR ATAMADI
Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryan Babel kullandı, gole çevirdi. Lyon'da Fekir topun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başına Cenk Tosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi. Tolisso da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelen Atiba Hutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid Ghezzal'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu. 4. penaltının başına Tolgay Arslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adına Rybus gole çevirdi. Anderson Talisca'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonlu Valbuena da golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.
Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar Diakhaby'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı. Beşiktaş'ta Tosic, 7. penaltıdan faydalanamadı. Jallet, penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyı Mitrovic de gole çeviremedi. Maxime Gonalons gole çevirince Beşiktaş kupaya veda etti.
SAVUNMACILAR ATAMADI
Penaltılara giden maçta Beşiktaş adına ilk penaltıyı Ryan Babel kullandı, gole çevirdi. Lyon'da Fekir topun başına geldi, o da fileleri buldu. İkinci penaltı vuruşu için topun başına Cenk Tosun geldi, direk dibinden ağlara gönderdi. Tolisso da, Cenk Tosun'a benzer şekilde topu direk dibine yolladı ve ilk 2 penaltıda eşitlik bozulmadı. 3. penaltı için topun başına gelen Atiba Hutchinson'ın vuruşu direğe vurdu ve gol oldu. Rachid Ghezzal'ın vuruşu net bir şekilde ağları buldu. 4. penaltının başına Tolgay Arslan geldi, Tolgay'ın vuruşu ağları buldu. Lyon adına Rybus gole çevirdi. Anderson Talisca'nın vuruşu gol oldu ve Beşiktaş 5'te 5 yaptı. Lyonlu Valbuena da golü atınca, penaltılar da uzatmalara gitti.
Kaptan Necip Uysal, 6. penaltının başına geldi ve topu ağlara gönderdi. Mouctar Diakhaby'nin vuruşunda Fabri ters köşeye attı. Beşiktaş'ta Tosic, 7. penaltıdan faydalanamadı. Jallet, penaltı vuruşunu üstten auta attı. 8. penaltıyı Mitrovic de gole çeviremedi. Maxime Gonalons gole çevirince Beşiktaş kupaya veda etti.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:31
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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