 "O formayı bir daha giymeyeceğim" – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    "O formayı bir daha giymeyeceğim"

    "O formayı bir daha giymeyeceğim"

    Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent , Fransa'da yayın yapan RMC Sport radyosuna yaptığı açıklamada 'Bir daha Porto forması giymeyeceğim' dedi.

    Kendisine gelecek sezon için ne plandığı sorulan , "Porto'ya geri dönmeyeceğim. Şartlar ne olursa olsun dönmeyeceğim. Bu kişisel bir karar. İşin ucunda para da olsa benim için önemli olan size saygı duyulduğu değerlerinizin kabul gördüğü bir ortamda bulunmak. Fransa? Bilemiyorum. Geleceği göremiyorum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.

    Sezon başında 1 yıllığına kiralanan Aboubakar özellikle üst üste gördüğü kırmızı kartlarla tepki toplamıştı. Buna rağmen ligin ikinci yarısıyla birlikte form grafiğini yükselten Kamerunlu golcü bu sezon 31 maçta 14 gol kaydetmeyi başardı.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:15
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