"O formayı bir daha giymeyeceğim"
Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, Fransa'da yayın yapan RMC Sport radyosuna yaptığı açıklamada 'Bir daha Porto forması giymeyeceğim' dedi.
Kendisine gelecek sezon için ne plandığı sorulan Aboubakar, "Porto'ya geri dönmeyeceğim. Şartlar ne olursa olsun dönmeyeceğim. Bu kişisel bir karar. İşin ucunda para da olsa benim için önemli olan size saygı duyulduğu değerlerinizin kabul gördüğü bir ortamda bulunmak. Fransa? Bilemiyorum. Geleceği göremiyorum. Neler olacağını göreceğiz" ifadelerini kullandı.
Sezon başında 1 yıllığına kiralanan Aboubakar özellikle üst üste gördüğü kırmızı kartlarla tepki toplamıştı. Buna rağmen ligin ikinci yarısıyla birlikte form grafiğini yükselten Kamerunlu golcü bu sezon 31 maçta 14 gol kaydetmeyi başardı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 05:15
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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