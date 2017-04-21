 Lyon samimi değil – Fotomaç – 21 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    samimi değil

    Lyon samimi değil

    basın Sözcüsü 'tan çarpıcı sözler...

    'nın verdiği cezayla ilgili konuşan Albayrak, "Çok tecrübeli hukukçularımız var. Onlarla konuştuğumuzda cezanın geri alınabileceğini söylediler. Biz 'a iki maçımızı izlettik, onlar ise seyrettirmedi. Biz Lyon'u samimi bulmuyoruz, bu aşikar" diye konuştu.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:09
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Lyon samimi değil haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.