Kartal Yuvaları'ndan 1 milyon TL
Kartal Yuvası Mağazaları'nın Lyon karşılaşmasına yönelik başlattığı kampanyada Beşiktaş, maç günü 1 milyon TL'den fazla gelir elde etti.
Bu kampanyaya büyük ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, kampanyayı kaçırmayarak Kartal Yuvası Mağazaları'nda kulübe olan sevgisini Beşiktaş'ın lisanslı ürünlerini alarak gösterdi. Bu kampanyada Lyon maçının olduğu gün tüm mağazalarda siyah-beyazlıların 1 milyon TL'den fazla gelir elde ettiği öğrenildi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:35
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Toplam 51
Yorum
thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
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Toplam 2
Yorum
HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
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Toplam 26
Yorum
eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
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