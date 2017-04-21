Fabri ne yapsın!

Beşiktaş’ın yıldız file bekçisi, Lyon karşısında devleşti, öyle net golleri engelledi ki, rakip oyuncuları delirtti. Ancak İspanyol'un performansı yarı final için yetmedi, maçın ardından da gözyaşlarıyla üzüntüsünü dile getirdi.

Vodafone Arena'da dün öne çıkan isim tartışmasız Fabri'ydi. Beşiktaş'ın yıldız kalecisi, başlangıç düdüğünden itibaren görevini başarıyla yerine getirdi. Yediği golde hatası olmayan 29 yaşındaki file bekçisi, rakip oyuncularla karşı karşıya kaldığı birçok net pozisyonda ise geçit vermedi. Kalesinde devleşen İspanyol oyuncu, yaptığı başarılı kurtarışlarla Fransız ekibinin futbolcularını adeta delirtti. Karşılaşmanın ardından da üzüntülü olduğu gözlenen Fabri, elendikleri için gözyaşlarına hakim olamadı. "Sadece işmi yapmaya çalışıyorum" diyen tecrübeli oyuncu, duygularını şu sözler anlattıi:



İYİ Kİ BURDAYIM

"Arkadaşlarım çok çalıştı. Normal süreyi de önde tamamladık. Yüzde 100'ümüzü verdik ama olmadı. Avrupa'da oynadığımız maçların tadını çıkardık. İyi de performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş'a gelmeden önce Avrupa'da zirveye oynayacağına inanıyordum. Beşiktaş ailesinin içine girdim ve bu ailenin içinde olduğum için gerçekten çok mutluyum. Taraftarımıza da teşekkür etmek istiyorum. Sahada güçsüz kaldığımızda devreye girip bize güç katıyorlar."