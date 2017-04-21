 Cenk&Lopes düellosu – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    Cenk&Lopes düellosu

    Cenk&Lopes düellosu

    Lyon’un Portekizli kalecisi, ’un 3 gollük vuruşunda kalesini kapatarak takımının yola devam etmesinde rol oynadı.

    Vodafone Arena'daki nefesleri kesen maçta Cenk Tosun ile Lyon kalecisi Anthony Lopes arasında adeta düello yaşandı. Portekizli kaleci, siyah-beyazlı forvetin ikisi ilk yarıda, biri ikinci devrede olmak üzere 3 gollük şutunda geçit vermedi. 2. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan 'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı. 5'te hemen aynı noktadan Cenk bir kez daha vurdu, Lopes yine gole izin vermedi. Siyah-beyazlı oyuncu 56. dakikada ise Gökhan Gönül'ün ortasında kafayla topu köşeye yolladı, ancak Lopes son anda uzanıp, bu topu da çelmeyi başardı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:22
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