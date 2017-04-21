Cenk&Lopes düellosu
Lyon’un Portekizli kalecisi, Cenk Tosun’un 3 gollük vuruşunda kalesini kapatarak takımının yola devam etmesinde rol oynadı.
Vodafone Arena'daki nefesleri kesen maçta Cenk Tosun ile Lyon kalecisi Anthony Lopes arasında adeta düello yaşandı. Portekizli kaleci, siyah-beyazlı forvetin ikisi ilk yarıda, biri ikinci devrede olmak üzere 3 gollük şutunda geçit vermedi. 2. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Cenk Tosun'un şutunda meşin yuvarlak kaleci Lopes'de kaldı. 5'te hemen aynı noktadan Cenk bir kez daha vurdu, Lopes yine gole izin vermedi. Siyah-beyazlı oyuncu 56. dakikada ise Gökhan Gönül'ün ortasında kafayla topu köşeye yolladı, ancak Lopes son anda uzanıp, bu topu da çelmeyi başardı.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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