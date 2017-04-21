 Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor – Fotomaç – 21 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor

    Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor

    Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı 30 Nisan Pazar günü yapılacak.

    Vodafone Arena Moda Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak toplantı, geçen hafta olağanüstü divan kurulu seçiminde göreve getirilen Tevfik Yamantürk başkanlığında ilk kez gerçekleştirilecek.

    Toplantıda, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporları ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verilecek.

    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:26
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.