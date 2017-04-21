Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun, 2017 yılındaki ilk olağan toplantısı 30 Nisan Pazar günü yapılacak.
Vodafone Arena Moda Merkezi'nde saat 10.30'da başlayacak toplantı, geçen hafta olağanüstü divan kurulu seçiminde göreve getirilen Tevfik Yamantürk başkanlığında ilk kez gerçekleştirilecek.
Toplantıda, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu faaliyetleri, denetleme kurulu raporları ve yönetim kurulunun çalışmaları hakkında bilgiler verilecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:26
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Toplam 17
Yorum
alper demek ki gs bjknin elenmesine sevinmiş sonra türk futbolu niye böyle diye konuşuyoruz
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 50
Yorum
RESPECT GALATASARAYLIYIM hep söledim sölicem ozzy dediğiniz adam küçük takım topçusu cenk de büyük topçu büyük maçlarda belli olur q7 talisca gibi
- Fabri ne yapsın!
Toplam 11
Yorum
kartal Ben sana penaltı atayım kolaysa sen çıkar.
Beşiktaş'ta divan kurulu 30 Nisan'da toplanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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