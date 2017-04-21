Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde dün Lyon'a penaltılar sonucu yenilerek Avrupa'ya veda eden Beşiktaş'ta Adanaspor maçı hazırlıkları başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, antrenmanı salonda re-jenerasyon yaparak tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması yaptı. Ayak tenisi çalışması ve dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ile antrenman sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 18.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:33
- Beşiktaş yarı finali avuçlarının arasından kaçırdı
Toplam 51
Yorum
thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
- Olympique Lyon maçı Fransa basınında
Toplam 2
Yorum
HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
- Şenol Güneş: Başımız dik
Toplam 26
Yorum
eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
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