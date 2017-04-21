Beck: "Elendiğimize inanamıyoruz"
Beşiktaş'ın Alman yıldızı Andreas Beck, Lyon'a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi.
"Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve Pazartesinden itibaren yola devam."
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 17:15
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Toplam 51
Yorum
thebarbaros teşekkürler değerli kardeşim... galatasaray'ın yükselttiği çıtaya erişemedik maalesef. ama bir gün başaracağız inşâAllah
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Toplam 2
Yorum
HCK / BJK 33 LÜK HARİKA BÜCÜR VALBUENA VE TOLOSSE OLMAZSA SİZ ZOR GİDERDİNİZDE VALBUENA'YA DUA EDİN..
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Toplam 26
Yorum
eraycan ligde fb ve başakşehir maçına odaklanalım başkaşehiri mutlaka yenmemiz lazım yoksa şampiyonlukta hayal olacak demedi demeyin
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