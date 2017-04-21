Beck: "Elendiğimize inanamıyoruz"

Beşiktaş'ın Alman yıldızı Andreas Beck, Lyon'a elendiklerine hala inanamadıklarını söyledi.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final'de Fransız ekibi Lyon'a elenmesinin ardından siyah-beyazlılarda Andreas Beck, sosyal medya hesabından açıklamada yaptı. Maçtan fotoğraflar paylaşan Beck, şu notu ekledi:



"Hala elendiğimize inanamıyoruz. Ama önümüze bakmalıyız, önemli hedeflerimiz var ve Pazartesinden itibaren yola devam."