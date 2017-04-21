 Başımız dik – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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HEPSİ
    21 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Başımız dik

    Başımız dik

    Usta teknik adam, oyuncularının elinden geleni yaptıklarını belirtip “Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bir tur daha çıkabilirdik ama olmadı” dedi. Güneş, taraftarlar desteğini de övdü.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi mücadele etmelerine rağmen mayıs ayını göremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. "Ülkemizi, kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Alnımız ak, başımız dik" diyen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:

    "Oyuncularımız çok çalıştı. Sadece bu maçı düşündüler, gayret edip ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin emeğine sağlık. Bir tur daha çıkabilirdik ama olmadı."

    PENALTI ÇALIŞMADIK
    Güneş, haksız bir şekilde yenildikleri Dinamo Kiev maçı hariç uluslararası alanda ezilmediklerini de sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, takımın gelecek sezon için önemli sinyaller verdiğinin de altını çizerek "Seneye daha iyi şekilde hazırlanıp Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarız" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Çok güzel destek verdiler. Taraftarımız olağanüstüydü. Bu bir oyun olmadı" şeklinde konuştu. Güneş son olarak maça hazırlanırken penaltı çalışmaları yapmadıklarını bildirdi.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:15
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