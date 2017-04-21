Başımız dik
Usta teknik adam, oyuncularının elinden geleni yaptıklarını belirtip “Ülkemizi en iyi şekilde temsil ettik. Bir tur daha çıkabilirdik ama olmadı” dedi. Güneş, taraftarlar desteğini de övdü.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, iyi mücadele etmelerine rağmen mayıs ayını göremedikleri için üzgün olduklarını söyledi. "Ülkemizi, kulübümüzü en iyi şekilde temsil ettik. Alnımız ak, başımız dik" diyen tecrübeli çalıştırıcı, şöyle devam etti:
"Oyuncularımız çok çalıştı. Sadece bu maçı düşündüler, gayret edip ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin emeğine sağlık. Bir tur daha çıkabilirdik ama olmadı."
PENALTI ÇALIŞMADIK
Güneş, haksız bir şekilde yenildikleri Dinamo Kiev maçı hariç uluslararası alanda ezilmediklerini de sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, takımın gelecek sezon için önemli sinyaller verdiğinin de altını çizerek "Seneye daha iyi şekilde hazırlanıp Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarız" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Çok güzel destek verdiler. Taraftarımız olağanüstüydü. Bu bir oyun olmadı" şeklinde konuştu. Güneş son olarak maça hazırlanırken penaltı çalışmaları yapmadıklarını bildirdi.
"Oyuncularımız çok çalıştı. Sadece bu maçı düşündüler, gayret edip ellerinden geleni yaptılar. Hepsinin emeğine sağlık. Bir tur daha çıkabilirdik ama olmadı."
PENALTI ÇALIŞMADIK
Güneş, haksız bir şekilde yenildikleri Dinamo Kiev maçı hariç uluslararası alanda ezilmediklerini de sözlerine ekledi. Siyah-beyazlı çalıştırıcı, takımın gelecek sezon için önemli sinyaller verdiğinin de altını çizerek "Seneye daha iyi şekilde hazırlanıp Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarız" ifadelerini kullandı. Taraftarlara da ayrı bir parantez açan Şenol Güneş, "Çok güzel destek verdiler. Taraftarımız olağanüstüydü. Bu bir oyun olmadı" şeklinde konuştu. Güneş son olarak maça hazırlanırken penaltı çalışmaları yapmadıklarını bildirdi.
- 21 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:15
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Çıkın alın bu maçı
Toplam 11
Yorum
öğretici sen eve gidip oturursan hiçbir şeye karışmazsan GS kazanır bu maçı ! ama burnunu sokarsan işleri karıştırırsın yine ! eve git primi kazan !
- Kaleye Costil iddiası
Toplam 11
Yorum
Hamdi Güneş Eksiğimiz kaleci değil ki.Kaç yıldır Alex'in boşluğu dolmadı.Emre vardı,ne hikmetse gönderildi,yeri boş kaldı.Çok iyi bir hoca alınmalı .
- "Şenol hocanın tavrından utan UEFA"
Toplam 11
Yorum
sami agzinizin payini aldiniz
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