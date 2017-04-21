 Adriano’ya tam puan – Fotomaç – 21 Nisan 2017
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    21 Nisan 2017, Cuma
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    ’ya tam puan

    Adriano’ya tam puan
    Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi dün hatasızdı. Maçtan kısa süre önce oynayacağı netleşen Brezilyalı, sahada kaldığı 77 dakika boyunca başarılı bir performans sergiledi. Sol bekte rakibe geçit vermeyen tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarında yer aldı, Talisca'nın ikinci golünde de asisti yaptı.
    1. 21 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 05:25
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