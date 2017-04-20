Skandal karar!
UEFA, Lyon’da çıkan olaylarda hiçbir suçu bulunmayan Beşiktaş’a da faturayı kesti. Verilen cezaya siyah-beyazlı camiadan tepkiler yağdı. Acilen toplanan yönetim yarın bu skandal karara itiraz edecek.
Lyon-Beşiktaş maçında çıkan olayların ardından dün toplanan UEFA skandal bir karara imza attı! UEFA, Beşiktaş ve Lyon'a 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası verdiğini açıkladı. UEFA'dan yapılan açıklamada, her iki kulübün de 2 yıl içerisinde benzer olayların yaşanması halinde Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alacağı belirtildi. UEFA, aynı zamanda Lyon-Beşiktaş maçından önce yaşananlar nedeniyle iki kulübe de 100 bin euro para cezası verdi. Lyon- Beşiktaş arasında UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesinde statta büyük olaylar yaşanmıştı. Lyon taraftarlarının başrol oynadığı olaylar sonrasında birçok Fransız taraftar tribünlerden sahaya girmiş ve karşılaşmanın geç başlamasına neden olmuştu.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık boyunca ertelenmiştir ve kulübe 100 bin euro para cezası verilmiştir" denildi.
KOMİK GEREKÇE
UEFA'dan Beşiktaş'a verilen cezanın komik gerekçesi meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması olduğu belirtildi. Olayların asıl sorumlusu olan Lyon'a ise tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması gerekçeleriyle uygulandığı bildirildi. Açıklamada, iki takım taraftarının tribünlerdeki taşkınlıktan sorumlu olduğu kaydedildi.
GEREKEN YAPILACAK
UEFA'nın en riskli maç dediği maçta Lyon'luların çıkardığı olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen cezaya Kartal itiraz edecek. Kararın açıklanmasından sonra Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi hemen Vodafone Arena'da avukatlarla toplantı yaptı ve yarın karara itiraz etmeyi kararlaştırdı.
F.BAHÇE'Yİ HATIRLATTI
2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Fenerbahçe, 14 Şubat'ta Kadıköy'de oynadığı BATE Borisov maçında dışarıdan gelen havai fişekler nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. 1 maç seyircisiz oynama cezasının yanında F.Bahçe'ye 2 yıl içinde saha olayı yaşanması halinde, 1 yıl men cezası verilmişti.
YAZILI AÇIKLAMA YAPILDI
UEFA'dan yapılan açıklamada, "UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın katılma hakkı kazandığı ilk turnuvada 1 yıl Avrupa kupalarından men edilmesi kararı aldı. Men cezası 2 yıllık boyunca ertelenmiştir ve kulübe 100 bin euro para cezası verilmiştir" denildi.
KOMİK GEREKÇE
UEFA'dan Beşiktaş'a verilen cezanın komik gerekçesi meşale yakılması, sahaya yabancı madde atılması ve tribünlerin taşkınlık yapması olduğu belirtildi. Olayların asıl sorumlusu olan Lyon'a ise tribünde rakip takımlar arasındaki oturma düzeninin iyi yapılmaması, yeterli güvenlik önlemi alınmaması, Lyon'un ikinci golü sonrasında taraftarların sahaya girmesi, merdivenlerin boş bırakılmaması ve meşale yakılması gerekçeleriyle uygulandığı bildirildi. Açıklamada, iki takım taraftarının tribünlerdeki taşkınlıktan sorumlu olduğu kaydedildi.
GEREKEN YAPILACAK
UEFA'nın en riskli maç dediği maçta Lyon'luların çıkardığı olaylar nedeniyle Beşiktaş'a verilen cezaya Kartal itiraz edecek. Kararın açıklanmasından sonra Başkan Fikret Orman, İkinci Başkan Ahmet Nur Çebi hemen Vodafone Arena'da avukatlarla toplantı yaptı ve yarın karara itiraz etmeyi kararlaştırdı.
F.BAHÇE'Yİ HATIRLATTI
2012/13 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yarı finale çıkan Fenerbahçe, 14 Şubat'ta Kadıköy'de oynadığı BATE Borisov maçında dışarıdan gelen havai fişekler nedeniyle UEFA'dan ceza aldı. 1 maç seyircisiz oynama cezasının yanında F.Bahçe'ye 2 yıl içinde saha olayı yaşanması halinde, 1 yıl men cezası verilmişti.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Skandal karar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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