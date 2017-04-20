 Sakatlar da çalıştı – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Sakatlar da çalıştı

    Sakatlar da çalıştı

    , bu akşam Olympique Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

    Kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği idmana, bu akşam oynayıp oynamayacağı merak edilen Adriano'nun yanı sıra Quaresma da katıldı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Rhodolfo ise çalışmada yer almadı. basına açık bölümde koşu ve pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular, basın kapalı bölümde ise bu akşamki kritik maçın tatik çalışmasını yaptılar ve kampa çekildiler.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:15
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