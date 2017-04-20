Sakatlar da çalıştı
Beşiktaş, bu akşam Olympique Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşmasının hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kulüp başkanı Fikret Orman'ın da izlediği idmana, bu akşam oynayıp oynamayacağı merak edilen Adriano'nun yanı sıra Quaresma da katıldı. Sakatlıkları bulunan Ömer Şişmanoğlu ve Rhodolfo ise çalışmada yer almadı. Beşiktaş basına açık bölümde koşu ve pas çalışmaları yaptı. Siyah-beyazlı futbolcular, basın kapalı bölümde ise bu akşamki kritik maçın tatik çalışmasını yaptılar ve kampa çekildiler.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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