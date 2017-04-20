''Rakip 11 değil 41 bin kişi''
Beşiktaş’ın eski futbolcusu Cisse, “Lyon sadece Beşiktaş takımına değil, olağanüstü ateşli bir izleyici grubuna karşı mücadele edecek” dedi.
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Edouard Cisse, Beşiktaş-Lyon maçı hakkında Fransız basınına yorumlarda bulundu. Hayatında gördüğü en etkileyici atmosferin Türkiye'de olduğunu söyleyen Cisse, Lyon'un internet sitesine verdiği röportajda "Beşiktaş denilince aklıma ilk olarak seyircisi geliyor. İnanılmaz bir taraftara sahipler. Maçın başından sonuna kadar seni ateşliyorlar. Geçen hafta maçı izlerken rövanş maçının çok zor olacağı aklıma geldi. Lyon sadece 11 kişiye karşı mücadele etmeyecek, ayrıca olağanüstü ateşli bir izleyici grubuna karşı mücadele edecek" dedi. Cisse şöyle devam etti: "Paris ve Marsilya'da ateşli bir atmosfer var ama Beşiktaş tribünleri ile karşılaştırıldığında iğne olmuş gibi kendini şaşkın hissediyorsun. Beşiktaş, İstanbul'un tek büyüğü olmaya hazırlanıyor."
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
''Rakip 11 değil 41 bin kişi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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