 ''Rakip 11 değil 41 bin kişi'' – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ''Rakip 11 değil 41 bin kişi''

    ''Rakip 11 değil 41 bin kişi''

    ’ın eski futbolcusu Cisse, “ sadece Beşiktaş takımına değil, olağanüstü ateşli bir izleyici grubuna karşı mücadele edecek” dedi.

    'ın eski futbolcusu Edouard Cisse, Beşiktaş- maçı hakkında Fransız basınına yorumlarda bulundu. Hayatında gördüğü en etkileyici atmosferin Türkiye'de olduğunu söyleyen Cisse, Lyon'un internet sitesine verdiği röportajda "Beşiktaş denilince aklıma ilk olarak seyircisi geliyor. İnanılmaz bir taraftara sahipler. Maçın başından sonuna kadar seni ateşliyorlar. Geçen hafta maçı izlerken rövanş maçının çok zor olacağı aklıma geldi. Lyon sadece 11 kişiye karşı mücadele etmeyecek, ayrıca olağanüstü ateşli bir izleyici grubuna karşı mücadele edecek" dedi. Cisse şöyle devam etti: "Paris ve Marsilya'da ateşli bir atmosfer var ama Beşiktaş tribünleri ile karşılaştırıldığında iğne olmuş gibi kendini şaşkın hissediyorsun. Beşiktaş, İstanbul'un tek büyüğü olmaya hazırlanıyor."
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Rakip 11 değil 41 bin kişi'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.