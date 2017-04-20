Quaresma pusuda!

Sakatlığı nedeniyle Lyon'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Vodafone Arena'daki kritik rövanşta forma giymek istediğini teknik heyete ısrarla ileten Portekizli'nin, bu sabah yapılacak son kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak. Tecrübeli futbolcunun oynamaması halinde ilk maçta olduğu gibi Ryan Babel sahaya çıkacak.