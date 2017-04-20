Quaresma pusuda!
Sakatlığı nedeniyle Lyon'a karşı ilk maçta forma giyemeyen Ricardo Quaresma'nın durumu belirsizliğini koruyor. Vodafone Arena'daki kritik rövanşta forma giymek istediğini teknik heyete ısrarla ileten Portekizli'nin, bu sabah yapılacak son kontrollerinin ardından durumu netlik kazanacak. Tecrübeli futbolcunun oynamaması halinde ilk maçta olduğu gibi Ryan Babel sahaya çıkacak.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
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