Penaltımızı vermediler!

Maçın son dakikalarında Diakhaby'nin ceza sahası içinde elle oynamasını tecrübeli hakem görmedi. Ryan Babel'in ceza sahasına girerken Cenk Tosun'a aktarmak istediği pası, Lyon'un savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby eliyle önledi. Hakem Mazic, pozisyona yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi ve oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından Beşiktaş futbolcular uzun süre itirazlarda bulundular ancak hakemin kararı değişmedi.