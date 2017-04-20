 Penaltımızı vermediler! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    20 Nisan 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Penaltımızı vermediler!

    Penaltımızı vermediler!

    -Lyon maçının 87. dakikasında hakem Milorad Mazic, skandal bir karara imza attı.

    Maçın son dakikalarında Diakhaby'nin ceza sahası içinde elle oynamasını tecrübeli hakem görmedi. Ryan Babel'in ceza sahasına girerken Cenk Tosun'a aktarmak istediği pası, Lyon'un savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby eliyle önledi. Hakem Mazic, pozisyona yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi ve oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından futbolcular uzun süre itirazlarda bulundular ancak hakemin kararı değişmedi.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:14
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Penaltımızı vermediler! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.