Penaltımızı vermediler!
Beşiktaş-Lyon maçının 87. dakikasında hakem Milorad Mazic, skandal bir karara imza attı.
Maçın son dakikalarında Diakhaby'nin ceza sahası içinde elle oynamasını tecrübeli hakem görmedi. Ryan Babel'in ceza sahasına girerken Cenk Tosun'a aktarmak istediği pası, Lyon'un savunma oyuncusu Mouctar Diakhaby eliyle önledi. Hakem Mazic, pozisyona yakın olmasına rağmen 'devam' kararı verdi ve oyunu devam ettirdi. Pozisyonun ardından Beşiktaş futbolcular uzun süre itirazlarda bulundular ancak hakemin kararı değişmedi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
- Monaco 13 yıl sonra yarı finalde
Toplam 3
Yorum
murat fenerbahçe ön elemede monacoya elenince millet bir anda monacoyu küçük görerek feneri aşağıladı. ama bak monaco şimdi ilk 4 de
- Beni oynat hocam!
Toplam 12
Yorum
ERKAN VOLKAN HASAALİ KAJER MARTİN SENER STOH VOLKAN MEHMET JOSEF ALPER SOWW
- Trabzonsporlu yıldızlar imza gününde
Toplam 1
Yorum
Heytt Adam gibi adamlarrrr
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