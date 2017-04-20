Penaltı itirazları!
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final 2.maçında Beşiktaş, 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da Olympique Lyon'u ağırladı.
Bol pozisyonlu, yüksek tempoda geçen mücadelede skor 2-1 iken Beşiktaş'ın atağında ceza sahası çizgisinin hemen içinde Lyon'lu Diakhaby'in eline çarpan top sonrası siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu.
Hakem Milorad Mazic pozisyon sonrası devam kararı verdi. Taraftarlar bu karara ıslıklarla tepki gösterdi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:26
- Monaco 13 yıl sonra yarı finalde
Toplam 3
Yorum
murat fenerbahçe ön elemede monacoya elenince millet bir anda monacoyu küçük görerek feneri aşağıladı. ama bak monaco şimdi ilk 4 de
- Beni oynat hocam!
Toplam 12
Yorum
ERKAN VOLKAN HASAALİ KAJER MARTİN SENER STOH VOLKAN MEHMET JOSEF ALPER SOWW
- Trabzonsporlu yıldızlar imza gününde
Toplam 1
Yorum
Heytt Adam gibi adamlarrrr
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