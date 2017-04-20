 Penaltı itirazları! – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Penaltı itirazları!

    Penaltı itirazları!

    çeyrek final 2.maçında , 2-1'in rövanşında Vodafone Arena'da 'u ağırladı.

    Bol pozisyonlu, yüksek tempoda geçen mücadelede skor 2-1 iken 'ın atağında ceza sahası çizgisinin hemen içinde Lyon'lu Diakhaby'in eline çarpan top sonrası siyah-beyazlılar penaltı itirazında bulundu.

    Hakem Milorad Mazic pozisyon sonrası devam kararı verdi. Taraftarlar bu karara ıslıklarla tepki gösterdi.

    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:26
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