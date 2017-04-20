Orman: Yanlıştan dönülür
Cezanın tahkimden döneceğine inandığını belirten Beşiktaş Başkanı, “Bizzat gidip savunma yapacağım. Taraftarlarımızın da daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.
Başkan Fikret Orman, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde siyah-beyazlı takımın Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle yaptığı ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle, UEFA Disiplin Kurulunun kulübe verdiği cezaya itiraz edeceklerini söyledi.
MORALİ YERİNDEYDİ
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ın, Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi takımın dün akşam yaptığı son antrenmanını izleyen başkan Orman, moralinin bozuk olmadığını belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum" diye konuştu.
OLACAK İŞ DEĞİL!
Beşiktaşlı taraftarların da maçlarda daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
MORALİ YERİNDEYDİ
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaş'ın, Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi takımın dün akşam yaptığı son antrenmanını izleyen başkan Orman, moralinin bozuk olmadığını belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum" diye konuştu.
OLACAK İŞ DEĞİL!
Beşiktaşlı taraftarların da maçlarda daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 01:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
Orman: Yanlıştan dönülür haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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