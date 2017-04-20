 Orman: Yanlıştan dönülür – Fotomaç – 20 Nisan 2017
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    20 Nisan 2017, Perşembe
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    Orman: Yanlıştan dönülür

    Orman: Yanlıştan dönülür

    Cezanın tahkimden döneceğine inandığını belirten Başkanı, “Bizzat gidip savunma yapacağım. Taraftarlarımızın da daha dikkatli olması gerekiyor” dedi.

    Başkan , UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde siyah-beyazlı takımın Fransa'nın Olympique Lyon ekibiyle yaptığı ilk maçta yaşanan olaylar nedeniyle, UEFA Disiplin Kurulunun kulübe verdiği cezaya itiraz edeceklerini söyledi.

    MORALİ YERİNDEYDİ
    BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 'ın, Lyon ile oynayacağı rövanş karşılaşması öncesi takımın dün akşam yaptığı son antrenmanını izleyen başkan Orman, moralinin bozuk olmadığını belirterek, "Tahkimdeki savunmaya bizzat gideceğim ve savunma yapacağım. UEFA'nın verdiği karardan dolayı moralim bozuk değil. Cezanın tahkimden döneceğine inanıyorum" diye konuştu.

    OLACAK İŞ DEĞİL!
    Beşiktaşlı taraftarların da maçlarda daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Fikret Orman, "Ben bilete 10 lira zam yapıyorum, 400 bin lira kazanıyorum. Sonra o parayı UEFA alıyor. Olacak iş değil. Taraftarlarımızın daha dikkatli olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
    1. 20 Nisan 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:53
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