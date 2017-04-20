O. Lyon eksik geldi

Kartal'ın rakibi Olympique Lyon da bugünkü zorlu karşılaşmada iki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak. Savunmada görev yapan isimlerden Emanuel Mammana sakatlığı, Rafael da Silva da cezası nedeniyle Vodafone Arena'da forma giyemecek. Hafif sakatlığı bulunan Fransız ekibinin orta sahası Mathieu Valbuena'nın durumunun ise karşılaşma saatinde belli olacağı öğrenildi.