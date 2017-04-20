O. Lyon eksik geldi
Kartal'ın rakibi Olympique Lyon da bugünkü zorlu karşılaşmada iki önemli isminden yoksun sahaya çıkacak. Savunmada görev yapan isimlerden Emanuel Mammana sakatlığı, Rafael da Silva da cezası nedeniyle Vodafone Arena'da forma giyemecek. Hafif sakatlığı bulunan Fransız ekibinin orta sahası Mathieu Valbuena'nın durumunun ise karşılaşma saatinde belli olacağı öğrenildi.
- 20 Nisan 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:04
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Lyon ve Beşiktaş'a 'ertelemeli' men cezası
Toplam 25
Yorum
ua inadına yarın sahada sadece bjk değil tüm takımların bayrakları olmalıki birlik beraberliği görsünler yapılması gereken bana kalırsa bu
- "Doğru bir karar olduğunu düşünüyorum"
Toplam 6
Yorum
Mulayim Bjktasin uefada lobisi yok...bu kadarina da sukretmek lazim
- Defansif 10 numara
Toplam 10
Yorum
FENER AYNI FENER AYKUT TARZI BİR ADAM..BAL YAPMAZ..
O. Lyon eksik geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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